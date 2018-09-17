У Орлова есть сомнения в том, что Жирков вернется на поле

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что полузащитник "Зенита" Юрий Жирков может больше не появиться на поле. 35-летний хавбек получил повреждение ахилла в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1, пенальти - 4:3).

- Жиркова жалко, - сказал Орлов в эфире передачи "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Он еще до сих пор никак и ничто... У него ахилл, это история такая, что... Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В составе петербургского клуба он выигрывал Кубок России.

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