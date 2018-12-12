У футболиста российского клуба конфисковали часы на таможне в Шереметьево

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, информирует sh.customs.ru. Молодой человек проследовал по "зеленому коридору", тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира, среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее, гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.
В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.
В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию".
Дополнительная информация
http://sh.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:2018-12-11-10-53-18&catid=4:news&Itemid=24