Тренер "Оренбурга" дисквалифицирован на 6 матчей за толчок судьи в матче с ЦСКА

Старший тренер "Оренбурга" Ильшат Айткулов получил дисквалификацию сроком в шесть матчей за толчок судьи в игре девятого тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Об этом рассказал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

- По игре "Оренбург" - ЦСКА: Гончаренко и переводчик Головлев покидали техническую зону. Тренер оштрафован на 20 тысяч рублей, Головлев на 10 тысяч, - сообщил Григорьянц. - На 90-й минуте за агрессивное поведение, а именно толчок руками в плечо первого помощника судьи в знак несогласия с решением и толчки в грудь резервного арбитра, из технической зоны удален старший тренер команды "Оренбург" Айткулов.

Также он дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата России. Также в команде "Оренбург" шесть игроков за игру получили предупреждения, и команда оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.