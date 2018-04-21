"Тосно" разгромило "Амкар" в молодежном первенстве

"Тосно" дома одержало крупную победу над "Амкаром" (4:1) в матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
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Премьер-лига
Молодежные команды
27-й тур
"Тосно" - "Амкар" - 4:1 (2:1)
Голы: Дудиев, 16 (1:0). Абраамян, 20 (2:0). Бадзагуа, 42 - в свои ворота (2:1). Сенин, 64 - с пенальти (3:1). Васильев, 68 (4:1).
Судья: Осипов (Смоленск).
21 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".
Neuturungal
У Тосно, несмотря на вероятный выигрыш кубка, шансов выжить почти нет. В том числе в ФНЛ. Директор команды Матюшенко недавно заявил, что на сезон был заявлен бюджет клуба 10 млн евро. Однако позавчера собственник команды Левченко дал пресс-конференцию, где объяснил, что его компания еще осенью полностью прекратила финансирование Тосно, произведя секвестр расходов на сезон с 10 млн до 2 млн евро. Тосно продал игроков почти на 5 млн, но этого, ясное дело, не хватило даже на то, чтобы команда дотянула о конца сезона уже заключенные контракты. Весной какие-то деньги на счет команды Тосно перевел губернатор Ленобласти. Сейчас Форт Груп надеется найти НЕ покупателя, а нового собственника, которому компания Левченко готова ОТДАТЬ БЕСПЛАТНО команду вместе с базой в центре Тосно при условии гарантий бюджета на год. Клич будет брошен, если Тосно выиграет кубок. Если не выиграет, ее просто ликвидируют сразу как только Дрозденко перестанет поддерживать команду из своего убыточного бюджета.
14:50 21 апреля