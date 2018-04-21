"Тосно" разгромило "Амкар" в молодежном первенстве

"Тосно" дома одержало крупную победу над "Амкаром" (4:1) в матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.

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Премьер-лига

Молодежные команды

27-й тур

"Тосно" - "Амкар" - 4:1 (2:1)

Голы: Дудиев, 16 (1:0). Абраамян, 20 (2:0). Бадзагуа, 42 - в свои ворота (2:1). Сенин, 64 - с пенальти (3:1). Васильев, 68 (4:1).

Судья: Осипов (Смоленск).

21 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".