Тошич – о переходе Максимовича в "Спартак": "Чемпионат России обретет еще одну звезду"

Бывший полузащитник ЦСКА, игрок "Партизана" Зоран Тошич считает, "Спартак" станет сильнее с приходом защитника "Наполи" Николы Максимовича, так как у него нет слабых мест. При этом хавбек не понимает, почему Максимович практически не играл за неаполитанскую команду.

В четверг стало известно, что аренда Максимовича до конца сезона-2017/18 без права выкупа обойдется "Спартаку" в 800 тысяч евро. Защитник не сможет принять участие за красно-белых в матчах Лиги Европы, так как уже заявлен за "Наполи".

– Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест, – считает Тошич. – Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, в “Спартаке” у него все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

– Однако он практически не играет в "Наполи", провел всего четыре матча в текущем сезоне.

– Не понимаю, почему так происходит. Видимо, тренер решил сделать ставку на других защитников. Для меня это странно. За него же столько денег заплатили! Знаю, что Николе обещали дать шанс, но ситуация сложилась по-другому.

– 800 тысяч евро за него адекватная цена? С учетом того, что он проведет максимум 10 матчей в чемпионате и, возможно, сыграет в Кубке России.

– Если “Спартак” готов расстаться с такой суммой, значит, адекватна. Не хочется рассуждать на эту тему. Но я уверен, что красно-белые станут с Максимовичем сильнее, это точно.

Отметим, Тошич является партнером Максимовича по сборной Сербии. (Павел ГУРЕВИЧ)