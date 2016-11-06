Торнике Окриашвили: "Оренбург" заслужил ничью больше, чем мы – победу"

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили после ничьей против "Оренбурга" (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги заявил, что его команда начала рано радоваться двум забитым голам. Также он добавил, что в эпизоде с удалением Малых сыграл рукой, однако судья этого не заметил, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мы выигрывали 2:0, но чуть-чуть расслабились, я думаю, – отметил Окриашвили. – Из-за этого пропустили. Наверно, мы сильно поверили в себя, решили, что все закончилось, но все было впереди. Нельзя расслабляться, надо было до конца играть так же. К сожалению или к счатью, не проиграли. Но надо над этим работать.

– То есть вы довольны итоговой ничьей?

– Конечно, недоволен. Никто этому не рад. Но "Оренбург" тоже заслуживает наше уважение. Они бились, заслужили эту ничью больше, чем мы – победу.

– Что не удалось сделать вашей команде, чтобы удержать свой темп?

– Да, они сравняли счет. Но потом мы играли вдесятером, это тяжело. Я думаю, там не было красной карточки.

– Какой из них?

– (Улыбается). Вторая – стопроцентная красная. А первая – я бы сразу ее не дал, потому что Эбуэ не ударил в лицо соперника. Там была желтая карточка, но не красная.

– А что именно там случилось?

– Там Эбуэ толкал в грудь соперника. Это предупреждение, я так думаю. Надеюсь, вы все тоже так думаете.

– Если бы не это удаление, "Краснодар" бы победил?

– Конечно, это сыграло свою роль. Было очень тяжело играть. Но мы больше держали мяч, имели больше моментов. Каждый из них надо использовать, но к сожалению, не в каждой игре мы забиваем. Будем исправлять это на тренировках.

– Тренер после матча к кому-то предъявлял претензии?

– Нет. Конкретно – никому. Но, конечно, он был недоволен. Об этом мы будем говорить позже, когда начнем разбирать игру на тренировках.

– Шалимов после матча сказал, что ваша команда весь второй тайм владела преимуществом, но при этом не смогла его реализовать в голы. С чем это связано?

– Очень тяжело, когда 11 человек стоял в защите. Тяжело взломать. Против нас почти все стараются играть от обороны, и нам очень тяжело с такими командами.

– Красная карточка игрока "Оренбурга" – это фол на вас. Он намеревался все же сыграть чисто и удаление стало случайным или же он хотел просто "срубить" вас, чтобы остановить атаку?

– (Улыбается). Я там играл рукой в мяч, если честно. И игрок "Оренбурга" это заметил. Он, конечно, разозлился из-за того, что судья этого не увидел. Это футбол – иногда злишься. Но все-таки надо вести себя профессионально. Не надо было бы так бить меня, мне тоже больно. (Смеется).