Торбинский и Быстров покинули "Краснодар"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитников Дмитрия Торбинского и Владимира Быстрова. Контракты игроков истекли и не были продлены. Руководство клуба поблагодарило их за профессиональную работу и пожелало успешного продолжения карьеры.

Быстров выступал за "быков" с 2014 года, сыграв 53 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Торбинский пополнил ряды черно-зеленых в 2015 году, в 45 играх отдав три передачи. Оба футболиста не летали на матч заключительного 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1) и уже покинули расположение команды.

Ранее клуб также покинули нападающий Вандерсон и защитник Виталий Калешин.