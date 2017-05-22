Торбинский и Быстров покинули "Краснодар". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Торбинский и Быстров покинули "Краснодар"

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"Краснодар" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитников Дмитрия Торбинского и Владимира Быстрова. Контракты игроков истекли и не были продлены. Руководство клуба поблагодарило их за профессиональную работу и пожелало успешного продолжения карьеры.

Быстров выступал за "быков" с 2014 года, сыграв 53 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Торбинский пополнил ряды черно-зеленых в 2015 году, в 45 играх отдав три передачи. Оба футболиста не летали на матч заключительного 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1) и уже покинули расположение команды.

Ранее клуб также покинули нападающий Вандерсон и защитник Виталий Калешин.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129070

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

Ужас! Вандерсон лучший игрок в Краснодаре!!!

11:06