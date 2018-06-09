"Томь" поддержала "Амкар"

"Томь" в своем официальном Твиттере поддержала "Амкар", который оказался на грани исчезновения. Пермский клуб не получил лицензию для участия в РФПЛ-2018/19, а решение о его будущем примут 13 июня.

– ФК "Томь" и болельщики Томска поддерживают пермяков и считают, что необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить "Амкар", – говорится в сообщении томичей. Мы с тобой, "Амкар"!