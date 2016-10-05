Тина Канделаки пообещала провести передачу "Свисток", если на эфир придет Федун

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на материал "СЭ" "Свисток в вечность. Обращение к Тине Канделаки" о не вышедшей вчера в эфир канала "Наш футбол" передаче "Свисток". В ней должны были разбираться спорные моменты, произошедшие в матчах 9-го тура чемпионата России - в частности, работа арбитра Сергея Иванова на игре между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2).

Ранее сообщалось, что передача была отменена из-за болезни ведущего Владислава Батурина. Канделаки пообещала выйти в эфир, если одним из гостей студии станет владелец "Спартака" Леонид Федун.