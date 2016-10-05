Тина Канделаки пообещала провести передачу "Свисток", если на эфир придет Федун

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на материал "СЭ" "Свисток в вечность. Обращение к Тине Канделаки" о не вышедшей вчера в эфир канала "Наш футбол" передаче "Свисток". В ней должны были разбираться спорные моменты, произошедшие в матчах 9-го тура чемпионата России - в частности, работа арбитра Сергея Иванова на игре между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2).
Ранее сообщалось, что передача была отменена из-за болезни ведущего Владислава Батурина. Канделаки пообещала выйти в эфир, если одним из гостей студии станет владелец "Спартака" Леонид Федун.
@sportexpress @dmitriy_f1re почему же в вечность?) Я лично проведу эфир, если на него придёт Федун)– Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 5 октября 2016 г.
@dmitriy_f1re @sportexpress начнём с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров)– Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 5 октября 2016 г.
zae1976
А что это за условия ..глупая деревяшка! гнать ее метлой !
14:23
Sher-Khan
Тине респект
14:13
ЁжикСзоны
Бен Ричардс, Григорий Ираилевич Горин, не человек, а человечище. И, согласен, ни Федун ни Миллер ему в подметки не годятся.
13:55
Бен Ричардс
" А чего же не прийти, приду. Только уж и вы приходите....А она не одна придёт. Она с кузнецом придёт...С каким кузнецом? ...Он мне заместо отца, кузнец наш. А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Что я лошадь что-ли?..Так свободна, ступай, не видишь играем?" ((с) Г.Горин "Формула любви ")
13:50
ЁжикСзоны
Супершвайни, а ты свастон не носишь? и наколку с изображением Леонида Арнольдовича на груди?
13:43
Супершвайни
ЁжикСзоны Супершвайни, не за бомжей. А против зарвавшегося олигархоза. Если бы у тебя было больше ума, то ты бы желал своему клубу лучшей участи, чем быть игрушкой инфантила с огромным состоянием. 13:35========= "- Может Вы, святой отец, партийный?"( c) 12 стульев =)))
13:40
ЁжикСзоны
Супершвайни, не за бомжей. А против зарвавшегося олигархоза. Если бы у тебя было больше ума, то ты бы желал своему клубу лучшей участи, чем быть игрушкой инфантила с огромным состоянием.
13:35
Мяс@руб
Странное условие... При чём здесь Федун? Тогда уж сразу ВВП...
13:33
Супершвайни
за бомжей одни Ёжики)))))))))
13:32
Супершвайни
За что я плачу этому "Наш футбол" ??? За эту грузинку ??? Может лучше Колю Баскова с Филей пригласить,что бы просто спели под фанеру???)))
13:32
честный человечишко
Я так понимаю - вместе с Миллером? Иначе не по-Канделаковски нелогично...
13:31
ЁжикСзоны
Молодец Тина, нашла как олигархоз поддеть за проплаченный пиар.
13:30
serzheo
Тина, а ты будешь топлес?))) Тогда посмотрим.
13:30
Снежик
Почему нужно очередной выпуск передачи обставлять подобным требованием?
13:29