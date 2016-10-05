12:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тина Канделаки пообещала провести передачу "Свисток", если на эфир придет Федун

0
0
0
14
 
Тина КАНДЕЛАКИ.Свисток в вечность. Обращение к Тине Канделаки

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на материал "СЭ" "Свисток в вечность. Обращение к Тине Канделаки" о не вышедшей вчера в эфир канала "Наш футбол" передаче "Свисток". В ней должны были разбираться спорные моменты, произошедшие в матчах 9-го тура чемпионата России - в частности, работа арбитра Сергея Иванова на игре между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2).

Ранее сообщалось, что передача была отменена из-за болезни ведущего Владислава Батурина. Канделаки пообещала выйти в эфир, если одним из гостей студии станет владелец "Спартака" Леонид Федун.

 

 

 

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

zae1976

А что это за условия ..глупая деревяшка! гнать ее метлой !

14:23

Sher-Khan

Тине респект

14:13

ЁжикСзоны

Бен Ричардс, Григорий Ираилевич Горин, не человек, а человечище. И, согласен, ни Федун ни Миллер ему в подметки не годятся.

13:55

Бен Ричардс

" А чего же не прийти, приду. Только уж и вы приходите....А она не одна придёт. Она с кузнецом придёт...С каким кузнецом? ...Он мне заместо отца, кузнец наш. А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Что я лошадь что-ли?..Так свободна, ступай, не видишь играем?" ((с) Г.Горин "Формула любви ")

13:50

ЁжикСзоны

Супершвайни, а ты свастон не носишь? и наколку с изображением Леонида Арнольдовича на груди?

13:43

Супершвайни

ЁжикСзоны Супершвайни, не за бомжей. А против зарвавшегося олигархоза. Если бы у тебя было больше ума, то ты бы желал своему клубу лучшей участи, чем быть игрушкой инфантила с огромным состоянием. 13:35========= "- Может Вы, святой отец, партийный?"( c) 12 стульев =)))

13:40

ЁжикСзоны

Супершвайни, не за бомжей. А против зарвавшегося олигархоза. Если бы у тебя было больше ума, то ты бы желал своему клубу лучшей участи, чем быть игрушкой инфантила с огромным состоянием.

13:35

Мяс@руб

Странное условие... При чём здесь Федун? Тогда уж сразу ВВП...

13:33

Супершвайни

за бомжей одни Ёжики)))))))))

13:32

Супершвайни

За что я плачу этому "Наш футбол" ??? За эту грузинку ??? Может лучше Колю Баскова с Филей пригласить,что бы просто спели под фанеру???)))

13:32

честный человечишко

Я так понимаю - вместе с Миллером? Иначе не по-Канделаковски нелогично...

13:31

ЁжикСзоны

Молодец Тина, нашла как олигархоз поддеть за проплаченный пиар.

13:30

serzheo

Тина, а ты будешь топлес?))) Тогда посмотрим.

13:30

Снежик

Почему нужно очередной выпуск передачи обставлять подобным требованием?

13:29

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ