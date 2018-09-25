Тихонов рассказал, чувствует ли доверие со стороны руководства "Крыльяев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в интервью "СЭ" рассказал, чувствует ли доверие со стороны руководства клуба. Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

- Сколько еще времени потребуется, чтобы вашей команде сыграться?

- Надеюсь, в следующей встрече будем выглядеть гораздо лучше. Нам было тяжело против "Краснодара". Из-за травм у нас вылетели два основных защитника. Рохель играл с листа. Надсон только четыре дня тренируется, до этого полтора месяца не выходил на поле.

- Чувствуете, что руководство клуба вам доверяет?

- Мы все все прекрасно понимаем. Вы сами знаете, что кто-то может быть тобой доволен, кто-то - нет. Такова специфика профессии тренера. (Виталий Айрапетов)

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