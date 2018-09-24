Александр Шикунов: "У Тихонова работы непочатый край!"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" ответил на вопрос, доверяет ли руководство клуба главному тренеру команды Андрею Тихонову. Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

- Мы реально понимаем ситуацию. Чемпионат начался 1 августа, - сказал Шиукнов. - В каждой игре выходили новые футболисты. Практически все - свободные агенты. Что это значит? Футболист без клуба - то есть кто-то не тренировался неделю, кто-то - две, три, месяц. Игроки, конечно, все квалифицированные, но пока в разном состоянии. По ходу чемпионата пришлось вставлять их в состав и создавать новую команду. Так не делается. Из этой ситуации нужно выходить, и мы из нее выйдем.

Нам неприятно, что мы разваливаемся после пропущенного гола. Над этим нужно работать и перебарывать себя. Строится абсолютно новая команда. Всего два человека осталось из того состава, который выходил в премеьр-лигу. У Андрея Валерьевича работы непочатый край! Нужно время, но его нет… Что сделаешь? Надо работать, не опускаем рук. (Виталий Айрапетов)

Андрей Тихонов: "На пресс-конференции я всего лишь недоговорил два слова, а получилось так, что кого-то обвинил"