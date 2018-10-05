Тихонов покинул пост тренера "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" объявили о том, что Андрей Тихонов покидает пост главного тренера самарского клуба. В пятницу он провел последнюю тренировку в команде накануне матча 10-го тура российской премьер-лиги с "Динамо".

Тихонов возглавил "Крылья" летом 2017 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне сумела пробиться в элитный дивизион со второго места первенства ОЛИМП-ФНЛ.

- Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются, -приводит слова Тихонова пресс-служба клуба. - Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены.

Все это время "Крылья" чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Отдельно хочу поблагодарить за внимание, которое руководство области оказывало команде на протяжении моей тренерской работы. Губернатор Дмитрий Азаров всегда лично поддерживал нас и переживал за "Крылья". Как тренеру, мне также важны мнения и оценки моих коллег. Я благодарен Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, Александру Федоровичу Тарханову, Юрию Фарзуновичу Газзаеву, Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Олегу Фоменко за их советы и профессиональную помощь.

Я всегда чувствовал себя в Самаре, как дома. И выходя на поле, как игрок "Крыльев", и выводя команду на матчи, в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в "Крыльях Советов".

Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время.

После 9-ти туров "Крылья Советов" с 7-ю очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.