Терри может дебютировать за "Спартак" в матче с "Ахматом"

8 сентября "Спартак" подписал контракт с защитником Джоном Терри. Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления.

"Спартак", как и любой другой клуб российской премьер-лиги (РПЛ), имеет право заявить свободного агента до конца сентября. Красно-белые могут обратиться с соответствующим запросом в комитет РФС по статусу игроков уже сегодня, 10 сентября.

Терри имеет шанс дебютировать за "Спартак" в матче 7-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало - 19.00 по московскому времени.

В случае перехода в "Спартак" 37-летний Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Подробности: Супертрансфер "Спартака". Терри летит в Россию