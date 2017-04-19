Теньо Минчев и Иржи Ярошик приедут на юбилей "Крыльев"

12 и 13 мая "Крылья Советов" будут праздновать 75-летие клуба. В эти дни на "Металлурге" запланировано много мероприятий, связанных с юбилейной датой, информирует клубная пресс-служба.

Будет приглашено много гостей и игроков, ранее выступавших за команду. Сейчас формируется список тех, кто приедет на юбилей "Крыльев". Два прославленных футболиста – Теньо Минчев и Иржи Ярошик уже дали свое согласие.

Теньо Минчев – первый легионер в отечественном футболе и выступал за "Крылья Советов" в 1989 году. Болгарин провел в самарской команде 28 матчей. Также приглашение отметить юбилей принял Иржи Ярошик. Оба они выйдут на поле "Металлурга" и будут участвовать во всех мероприятиях, проводимых в эти дни.