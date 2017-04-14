Татьяна Грачева: "Даже на телеканале много лет никто не знал, что Черевченко – мой муж"

Откровенное интервью знаменитой волейболистки Татьяны Грачевой - в рубрике "Разговор по пятницам".

– Игорь Черевченко зимой возглавил "Балтику". Вариант с вашим переездом в Калининград не рассматривался?

– Нет. У меня в Москве работа, дочка в садик ходит. Маше в августе исполнится пять лет. Как у мужа выходной, сразу прилетает. Кстати, его фамилия – ЧеревченкО. Так мне рассказывал отец Игоря. Это Семин в "Локомотиве" начал называть ЧерЕвченко, все подхватили.

– Когда вы расписались?

– В 2008-м. Ребята, извините, но про личную жизнь не рассказываю. Я не из тех, кто выставляет ее напоказ, кричит на каждом углу о своих чувствах. Даже на "НТВ-плюс" много лет никто не знал, что Игорь – мой муж. Потом посыпались предложения снять про нас документальный фильм или хотя бы сюжет – отказываюсь наотрез. Я никогда не приглашаю домой корреспондентов, не устраиваю фотосессии для глянцевых журналов.

– У Игоря такая же позиция?

– Да. Придерживаемся принципа Шота Руставели: "Любовь надо прятать, как краденого коня". (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Татьяны Грачевой