Ташаев рассказал, что ненавидит больше всего

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что больше всего ненавидит. Также футболист поделился, что делает его счастливым.

- Что вы больше всего ненавидите?

- Я ненавижу проигрывать. И несправедливость. Она постоянно бывает в жизни, что видишь какие-то моменты, и тебе они кажутся полной несправедливостью.

- Что делает вас счастливым?

- Когда мои близкие – родители, друзья, другие родственники – счастливы. Я вижу, что у них все хорошо – это делает меня счастливым и спокойным.

- Кем вы восхищаетесь?

- Я считаю, что идеальных людей нет. Но я считаю, что у каждого можно чему-то поучиться, даже у плохого человека.