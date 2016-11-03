Тарханов стал новым главным тренером "Урала"

Новым главным тренером "Урала" назначен Александр Тарханов, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что в ближайшее время 62-летний специалист приступит к работе с командой и чуть позже будет внесен в официальную заявку клуба на сезон. Вместе с командой он отправится на гостевой матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

В "Урале" Тарханов, ранее работавший главным тренером клуба, сменил подавшего в отставку Вадима Скрипченко. Ради возвращения в команду из Екатеринбурга Тарханов покинул пост наставника болгарской "Славии".

Отметим, что Скрипченко уже получил предложение о работе именно в "Крыльях Советов", но на данный момент контракт между сторонами не подписан.