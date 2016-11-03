10:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов стал новым главным тренером "Урала"

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Вадим СКРИПЧЕНКО и Григорий ИВАНОВ.Вадим Скрипченко: "А какие основания называть матч с "Тереком" договорным?"

Новым главным тренером "Урала" назначен Александр Тарханов, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что в ближайшее время 62-летний специалист приступит к работе с командой и чуть позже будет внесен в официальную заявку клуба на сезон. Вместе с командой он отправится на гостевой матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

В "Урале" Тарханов, ранее работавший главным тренером клуба, сменил подавшего в отставку Вадима Скрипченко. Ради возвращения в команду из Екатеринбурга Тарханов покинул пост наставника болгарской "Славии".

Отметим, что Скрипченко уже получил предложение о работе именно в "Крыльях Советов", но на данный момент контракт между сторонами не подписан.

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Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5056/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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streletc1783

странно это.похоже в россии нет ни одного клуба в котором бы всё не решали закулисные игры.

11:51

poloskun

В матче с Локомотивом жду шоу похлеще чем с Тереком.

11:26

gayduk

Странный дедушка Тарханов, снова потянуло работать с бандитом!

11:14

icezellion

qwe20, вот с Тархановым то как раз могут и не вылететь. Он спас Урал один раз, может и второй раз получиться. Другое дело, что у Иванова денег на премьер-лигу нет, и он наверно может быть желает снова играть в ФНЛ.

11:03

qwe20

зря его взяли, будет вылет

10:47

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