Тарханов стал новым главным тренером "Урала"

Новым главным тренером "Урала" назначен Александр Тарханов, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что в ближайшее время 62-летний специалист приступит к работе с командой и чуть позже будет внесен в официальную заявку клуба на сезон. Вместе с командой он отправится на гостевой матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
В "Урале" Тарханов, ранее работавший главным тренером клуба, сменил подавшего в отставку Вадима Скрипченко. Ради возвращения в команду из Екатеринбурга Тарханов покинул пост наставника болгарской "Славии".
Отметим, что Скрипченко уже получил предложение о работе именно в "Крыльях Советов", но на данный момент контракт между сторонами не подписан.
streletc1783
странно это.похоже в россии нет ни одного клуба в котором бы всё не решали закулисные игры.
11:51
poloskun
В матче с Локомотивом жду шоу похлеще чем с Тереком.
11:26
gayduk
Странный дедушка Тарханов, снова потянуло работать с бандитом!
11:14
icezellion
qwe20, вот с Тархановым то как раз могут и не вылететь. Он спас Урал один раз, может и второй раз получиться. Другое дело, что у Иванова денег на премьер-лигу нет, и он наверно может быть желает снова играть в ФНЛ.
11:03
qwe20
зря его взяли, будет вылет
10:47