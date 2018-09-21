Тарханов прокомментировал ситуацию с Глушаковым в "Спартаке"

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что у красно-белых не все в порядке в коллективе.

- Проблемы "Спартака" в центре поля связаны, прежде всего, со слабой игрой Фернанду?

- Все игроки команды не проявляют себя в полной мере, если вспоминать их чемпионский год, в том числе, конечно, Фернанду. А сдал он или нет - я не могу рассуждать такими категориями.

- В чем тогда ресурс "Спартака" против армейцев?

- У них много игроков. Подрастает достойная молодежь. Команда - в тройке в турнирной таблице. Что еще нужно?

- ЦСКА на руку два подряд поражения "Спартака"?

- Серии поражений всегда психологически довлеют на команды. Видите, еще Глушакова с Ещенко не взяли на выезд. А Денис капитан команды. Значит, в коллективе не все в порядке.

- Предстоящий матч может стать последним для Карреры в "Спартаке"?

- Это не мое дело. Такие решения принимает руководство. По всем высказываниям Федуна, видно, что он доверяет тренеру, поэтому говорить об этом бессмысленно. (Арман Мкртчян)

ЦСКА - "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 19.00 (мск)