18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава "Урала"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов не прилетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека". Также в Екатеринбурге остались несколько игроков основного состава команды.

"Руководить "Уралом" в сегодняшней игре будет Юрий Матвеев. Александр Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава", - сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Терек" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ros

alur66 да ну? перед финалом кубка, который через 2 дня забить на не имеющий никакого значения матч - это скотское? так в любом чемпионате так. в любой стране.

18:26

alur66

Просто скотское отношение к чемпионату.

18:21