Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов не прилетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека". Также в Екатеринбурге остались несколько игроков основного состава команды.

"Руководить "Уралом" в сегодняшней игре будет Юрий Матвеев. Александр Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава", - сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Терек" - "Урал"