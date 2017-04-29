Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов не прилетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России против "Терека". Также в Екатеринбурге остались несколько игроков основного состава команды.
"Руководить "Уралом" в сегодняшней игре будет Юрий Матвеев. Александр Тарханов остался в Екатеринбурге проводить тренировку основного состава", - сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
ros
alur66 да ну? перед финалом кубка, который через 2 дня забить на не имеющий никакого значения матч - это скотское? так в любом чемпионате так. в любой стране.
18:26
alur66
Просто скотское отношение к чемпионату.
18:21