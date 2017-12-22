Тарасов сделал предложение Костенко через год после развода с Бузовой

Девушка полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем Инстаграме сообщила о помолвке. Модель опубликовала фотографии с женихом и кольцом.

"Я сказала да", - написала Костенко.

Для Тарасова этот брак станет третьим. Ранее он был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).