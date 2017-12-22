Тарасов сделал предложение Костенко через год после развода с Бузовой

Девушка полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем Инстаграме сообщила о помолвке. Модель опубликовала фотографии с женихом и кольцом.
"Я сказала да", - написала Костенко.
Для Тарасова этот брак станет третьим. Ранее он был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).
Edmundo.Baldivieso
Так и сказала, Yes!? Непатриотично! Соловьев будет против.
13:03 22 декабря
Lars Berger
Как скоро в СЭ появятся заголовки типа "Стало известно, что именно Тарасов сделал Костенко"?!)
10:59 22 декабря
alex-ls
продолжает девок портить, в футбол-то будет играть?
10:43 22 декабря
ЗлобныйЖиртрест
Не успел с одной... кхм.. развестись - и уже опять вляпался. Дима, ты же не животное, нельзя жить одними инстинктами!
10:31 22 декабря
СЕРЖАНТ76
а как это относится к футболу?
10:24 22 декабря
Чупа-чупас
Самая спортивная новость... YellowPress
10:13 22 декабря
prorok21
бузова новую песню начала писать .
10:04 22 декабря