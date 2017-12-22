09:47 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Тарасов сделал предложение Костенко через год после развода с Бузовой

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Девушка полузащитника "Локомотива" и сборной России  Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем Инстаграме сообщила о помолвке. Модель опубликовала фотографии с женихом и кольцом.

"Я сказала да", - написала Костенко.

Для Тарасова этот брак станет третьим. Ранее он был женат на Оксане Осинкиной (2009-2011) и Ольге Бузовой (2012-2016).

 

I said YES!💍💑 #wonderfulday #love

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Дек 21, 2017 at 9:13 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Edmundo.Baldivieso

Так и сказала, Yes!? Непатриотично! Соловьев будет против.

13:03 22 декабря

Lars Berger

Как скоро в СЭ появятся заголовки типа "Стало известно, что именно Тарасов сделал Костенко"?!)

10:59 22 декабря

alex-ls

продолжает девок портить, в футбол-то будет играть?

10:43 22 декабря

ЗлобныйЖиртрест

Не успел с одной... кхм.. развестись - и уже опять вляпался. Дима, ты же не животное, нельзя жить одними инстинктами!

10:31 22 декабря

СЕРЖАНТ76

а как это относится к футболу?

10:24 22 декабря

Чупа-чупас

Самая спортивная новость... YellowPress

10:13 22 декабря

prorok21

бузова новую песню начала писать .

10:04 22 декабря