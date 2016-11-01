Тарасов расстался с Бузовой

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с женой, телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает life.ru. Пара состояла в браке четыре года. Причины развода Тарасов называть отказался.

– Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее, - сказал футболист.

Подозрения в разрыве пары появились у их поклонников уже давно - супруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях, а Тарасов после операции на перегородке носа поблагодарил за поддержку не жену, а маму.