15:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тарасов расстался с Бузовой

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с женой, телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает life.ru. Пара состояла в браке четыре года. Причины развода Тарасов называть отказался.

– Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее, - сказал футболист.

Подозрения в разрыве пары появились у их поклонников уже давно - супруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях, а Тарасов после операции на перегородке носа поблагодарил за поддержку не жену, а маму.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/925138/dmitrii_tarasov_podtvierdil_razryv_s_olghoi_buzovoi

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

какая важная новость о величайшем футболере раши и не менее величайшей теледивы! вся страна в трауре! пойду высморкаюсь.

15:48

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