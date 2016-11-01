Тарасов расстался с Бузовой

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подтвердил информацию о расставании с женой, телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает life.ru. Пара состояла в браке четыре года. Причины развода Тарасов называть отказался.
– Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее, - сказал футболист.
Подозрения в разрыве пары появились у их поклонников уже давно - супруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях, а Тарасов после операции на перегородке носа поблагодарил за поддержку не жену, а маму.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/925138/dmitrii_tarasov_podtvierdil_razryv_s_olghoi_buzovoi
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
какая важная новость о величайшем футболере раши и не менее величайшей теледивы! вся страна в трауре! пойду высморкаюсь.
15:48