22:20 | Футбол — РПЛ

"Свободу Мамаеву!" Смотрите, как поддерживают футболиста "Краснодара"

Павел Мамаев (в центре). Фото Виталий Тимкив
Павел Мамаев (в центре). Фото Виталий Тимкив
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Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана в своем Инстаграме продолжает публиковать фотографии и видео в поддержку своего мужа. На них запечатлены различные люди, которые держат в руках футболку "быков" или баннеры с именем 30-летнего хавбека.

Материалы сопровождаются хэштегом freemamaev.

Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу на один месяц и 28 дней – до 8 декабря – за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в московским СИЗО "Бутырка". Футболистам предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство", а апелляции на изменения меры пресечения были отклонены.

"Свободу Мамаеву!" Акция в поддержку футболиста "Краснодара"

 
 
 
 
 

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