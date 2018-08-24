"Судья отработал на противоходе". Кононов – о поражении "Арсенала" от "Ростова"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после домашнего матча 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) заметил, что после просмотра спорного момента с назначением пенальти в ворота его команды пришел к выводу: положение "вне игры" в атаке соперника, по его мнению, все же было. При этом он оставил решение на совести главного арбитра Кирилла Левникова и его помощников (в эпизоде также участвовал второй ассистент Андрей Веретешкин).

– Проиграли. Мнение – такое же, не очень удовлетворительное впечатление. Быть может, даже ближе к плохому, – сказал Кононов. – Конечно, тот эпизод с офсайдом – думаю, он все же был, нежели не был. Сейчас посмотрел несколько раз повтор. Но не хотел бы акцентировать на этом внимание. В любом случае это – поражение, нужно двигаться дальше.

Что касается игры, нам не хватило более точных передач в завершающей фазе атаки. Немного спешили, можно было более тонко играть. В принципе, знали, что "Ростов" будет выбегать и проводить быстрые атаки. Мы достаточно хорошо противодействовали этому, за исключением последних минут, когда уже рисковали.

В целом ребята полностью отдались игре. Считаю, позитив все равно есть. К сожалению, мы проиграли. Но все еще впереди. Не будем мириться с этим, каждую игру будет прикладывать максимум усилий для исправления турнирного положения и, конечно же, прибавить. Уверен, победы будут.

В конце 10-минутной пресс-конференции Кононов снова вернулся к моменту с решающим эпизодом – назначением пенальти в ворота туляков в спорной ситуации с незафиксированным положением "вне игры". О нем он вспомнил, рассуждая о проблемах "Арсенала" при одинаковых розыгрышах гостями "стандартов".

– Сколько игроки "Ростова" делали одно и то же – мы всегда выигрывали, – сказал тренер. – Да, возможно, с борьбой и суетой, но все равно. Если сравнивать футболистов "Арсенала" и "Ростова" по антропометрическим данным, наш соперник выше и мощнее в целом. Тем не менее, мы сыграли достаточно уверенно. А тот гол, который забивался – на совести арбитра и судейской бригады. Мы выходили тогда, вышли из зоны, поджимали. На противоходе здесь, конечно же, отработал судья. (Артем АГАПОВ)​