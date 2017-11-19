17:09 | Футбол — РФПЛ

Судьи разрешили Габулову играть руками вне штрафной

Момент в матче "Арсенал" - "Рубин". Момент в матче "Арсенал" - "Рубин". Момент в матче "Арсенал" - "Рубин".
Момент в матче "Арсенал" - "Рубин".
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Удивительный случай произошел вчера на 89-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Рубин" (0:0). Вратарь хозяев поля Владимир Габулов вышел с мячом в руке за пределы штрафной площади и не понес никакого наказания от арбитра Владимира Сельдякова. Любопытно, что фол голкипера видел как минимум один член судейской бригады - второй ассистент Ринат Деушев. Но судья-помощник, долгое время не работавший в премьер-лиге и вернувшийся туда только в конце октября, почему-то промолчал. (Александр БОБРОВ)

Арсенал Т - Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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ненавижу_Мойшу_Каца

Ничего страшного, ситуация спокойная, все полевые игроки далеко от мяча. Габулов - аксакал вратарской цеха, можно сказать икона для молодых вратарей. Было бы полным паскудством наказывать заслуженного мастера за такую мелочь...)))

18:32

konoval

Tribunal Z Судьи у нас в стране стали по своему трактовать правила игры. То в волейбол можно играть на поле и тем более в штрафной площиди, то тут же в розыгрыш судьи угадай кто тебя толкнул", то слюнями побрызгать на судью разрешают, мазохисты со свистком. Да, ещё не удивлюсь будет конкурс судейский, называется - "Не трожь Московский клуб". Бардак полный! 17:36-----------------------------------Вот ведь звездабол! Забыл уже, как ваш Лунь за пределами штрафной в волейбол играл?

18:21

ЦСКА71

ребят , а это не тот ли случай, когда он несёт мяч на место исполнения свободного или штрафного??? тогда какие вопросы???

18:07

shpasic

как не разрешить любимчику усатого тренера сборной-то.

17:56

Щас спою

Нашли кому подсуживать,тухлой команде

17:51

kolyan-beckham

Благодарность за 2:1 над Англией!

17:49

kolyan-beckham

ветерану и заслуженному игроку разрешили. когда еще такая возможность представится)

17:48

Jean4

Габулову разрешили играть руками, Акинфееву играть в шарфе, что дальше??? Катастрофа! =))))

17:44

geoserge

Это ерунда. Вон Вернблуму разрешили бить локтем в голову

17:42

бомж на кляче от версачи

Если судьи "разрешили" - пусть играет!)))))))))))))

17:41

Serenky25

А может и разрешили...мало ли какие ситуации в жизни бывают ((((((:

17:38

Tribunal Z

Судьи у нас в стране стали по своему трактовать правила игры. То в волейбол можно играть на поле и тем более в штрафной площиди, то тут же в розыгрыш судьи угадай кто тебя толкнул", то слюнями побрызгать на судью разрешают, мазохисты со свистком. Да, ещё не удивлюсь будет конкурс судейский, называется - "Не трожь Московский клуб". Бардак полный!

17:36

Чупа-чупас

Что-то Арсеналу было много преференций! Игрока не удалили, пеналь не поставили и Габул по полю в баскетбол играет... "Случайность? Не думаю!" © Д. Киселёв

17:23

lokokin

Надо судьям правила подучить и зачёты на знания сдать

17:19