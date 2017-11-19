Судьи разрешили Габулову играть руками вне штрафной

Удивительный случай произошел вчера на 89-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Рубин" (0:0). Вратарь хозяев поля Владимир Габулов вышел с мячом в руке за пределы штрафной площади и не понес никакого наказания от арбитра Владимира Сельдякова. Любопытно, что фол голкипера видел как минимум один член судейской бригады - второй ассистент Ринат Деушев. Но судья-помощник, долгое время не работавший в премьер-лиге и вернувшийся туда только в конце октября, почему-то промолчал. (Александр БОБРОВ)
ненавижу_Мойшу_Каца
Ничего страшного, ситуация спокойная, все полевые игроки далеко от мяча. Габулов - аксакал вратарской цеха, можно сказать икона для молодых вратарей. Было бы полным паскудством наказывать заслуженного мастера за такую мелочь...)))
18:32
konoval
Tribunal Z Судьи у нас в стране стали по своему трактовать правила игры. То в волейбол можно играть на поле и тем более в штрафной площиди, то тут же в розыгрыш судьи угадай кто тебя толкнул", то слюнями побрызгать на судью разрешают, мазохисты со свистком. Да, ещё не удивлюсь будет конкурс судейский, называется - "Не трожь Московский клуб". Бардак полный! 17:36-----------------------------------Вот ведь звездабол! Забыл уже, как ваш Лунь за пределами штрафной в волейбол играл?
18:21
ЦСКА71
ребят , а это не тот ли случай, когда он несёт мяч на место исполнения свободного или штрафного??? тогда какие вопросы???
18:07
shpasic
как не разрешить любимчику усатого тренера сборной-то.
17:56
Щас спою
Нашли кому подсуживать,тухлой команде
17:51
kolyan-beckham
Благодарность за 2:1 над Англией!
17:49
kolyan-beckham
ветерану и заслуженному игроку разрешили. когда еще такая возможность представится)
17:48
Jean4
Габулову разрешили играть руками, Акинфееву играть в шарфе, что дальше??? Катастрофа! =))))
17:44
geoserge
Это ерунда. Вон Вернблуму разрешили бить локтем в голову
17:42
бомж на кляче от версачи
Если судьи "разрешили" - пусть играет!)))))))))))))
17:41
Serenky25
А может и разрешили...мало ли какие ситуации в жизни бывают ((((((:
17:38
Tribunal Z
Судьи у нас в стране стали по своему трактовать правила игры. То в волейбол можно играть на поле и тем более в штрафной площиди, то тут же в розыгрыш судьи угадай кто тебя толкнул", то слюнями побрызгать на судью разрешают, мазохисты со свистком. Да, ещё не удивлюсь будет конкурс судейский, называется - "Не трожь Московский клуб". Бардак полный!
17:36
Чупа-чупас
Что-то Арсеналу было много преференций! Игрока не удалили, пеналь не поставили и Габул по полю в баскетбол играет... "Случайность? Не думаю!" © Д. Киселёв
17:23
lokokin
Надо судьям правила подучить и зачёты на знания сдать
17:19