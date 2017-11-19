Судьи разрешили Габулову играть руками вне штрафной

Удивительный случай произошел вчера на 89-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Рубин" (0:0). Вратарь хозяев поля Владимир Габулов вышел с мячом в руке за пределы штрафной площади и не понес никакого наказания от арбитра Владимира Сельдякова. Любопытно, что фол голкипера видел как минимум один член судейской бригады - второй ассистент Ринат Деушев. Но судья-помощник, долгое время не работавший в премьер-лиге и вернувшийся туда только в конце октября, почему-то промолчал. (Александр БОБРОВ)