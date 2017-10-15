Судьи правильно отменили гол "Ростова"

На 86-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, не засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Дмитрий Мосякин зафиксировал положение "вне игры" у Евгения Макеева - Еськов гол отменил.
Как видно на видеоповторе, судья-помощник прав: в момент удара по воротам кого-то из игроков "Ростова" Макеев, добивший потом мяч в сетку, действительно оказался за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
марк де фоссен
Мевлю не надо было продавать.или брать кого то взамен,раз уж сглупили.Не Кучук играет.а Ростов довольно боевая команда.Так что эмоции попридержите!
18:52
alexway.67
видимо я что то не понимаю в правилах. когда в матче со Спартаком к игроку находящемуся в офсайде мяч отлетел от головы Гацкана, гол засчитали, а когда к Макееву от Джанаева не засчитали. Кто объяснит: почему?
18:45
RSDsouth
Хватит позорить город Ростов ... гнать Кучука надо , а Дьякова под стыки возвращать
18:38