Судьи правильно отменили гол "Ростова"

Момент с отмененным голом "Ростова" на 86-й минуте матча с "Рубином".

На 86-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" - "Рубин" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, не засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Дмитрий Мосякин зафиксировал положение "вне игры" у Евгения Макеева - Еськов гол отменил.

Как видно на видеоповторе, судья-помощник прав: в момент удара по воротам кого-то из игроков "Ростова" Макеев, добивший потом мяч в сетку, действительно оказался за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)