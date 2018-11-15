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Суд отказался рассматривать освобождение Мамаева под залог

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Тверской суд Москвы не стал рассматривать просьбу защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог, сообщает "Интерфакс". Ранее стало известно, что адвокат хавбека "Краснодара" Игорь Бушманов направил официальный запрос в суд об освобождении игрока под залог. 

- В суд поступило обращение адвоката (Игоря) Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано, - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Вместе с тем, по данным источника, в ходе расследования уголовного дела о потасовках Мамаеву заново предъявили обвинение, в котором были устранены нарушения, выявленные прокуратурой. При этом собеседник агентства подчеркнул, что состав и существо "нового" обвинения не отличаются от прежнего.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина

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https://www.interfax.ru/russia/638050

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