Спортивный директор "Анжи": "Мы при покупке игроков старались учитывать будущие требования РФС"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра отметил, что махачкалинцы могут подписать еще одного молодого россиянина в текущее трансферное окно. Танцюра также добавил, что "орлы" при покупке игроков старались учитывать будущие требования РФС.

– В это окно мы завершим работу на трансфере Будковского, может, только подпишем еще одного молодого россиянина, – цитирует ТАСС Танцюру. – Перед тем, как укомплектовывать команду подобным образом, мы учитывали пожелания Российского футбольного союза о том, что это должны быть игроки национальных сборных, все новички являются либо действующими игроками сборных, либо заиграны за них. Естественно, если приезжает иностранец, он должен быть сильнее российского футболиста. К счастью, между россиянами и иностранцами в команде у нас равный баланс.

Напомним, что "Анжи" в это трансферное окно подписал контракты с ганским нападающим "Майами" Квадво Поку, защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельорой, румынским полузащитником бухарестского "Динамо" Паулом Антоном, а также форвардом "Апфеса" Артуром Калмыковым. Украинский нападающий Филипп Будковский также продолжит карьеру в "Анжи", команда арендовала его у донецкого "Шахтера".

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