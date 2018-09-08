"Спокойно, друзья!" Гостем музея "Спартака" оказался Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня посетил клубный музей красно-белых.

- Спокойно, друзья! - написано в официальном Твиттере "Спартака".

Сегодня появилась информация, что экс-защитник "Челси" Джон Терри подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //

Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы