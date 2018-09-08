"Спокойно, друзья!" Гостем музея "Спартака" оказался Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня посетил клубный музей красно-белых.
- Спокойно, друзья! - написано в официальном Твиттере "Спартака".
🤭 Спокойно, друзья!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 сентября 2018 г.
Главный тренер #Спартак’а Массимо Каррера побывал сегодня в зале славы @otkritiearena вместе с супругой.
📍 Репортаж 👉🏻 https://t.co/KqQMynmNX9#МассимоКаррера #Spartak pic.twitter.com/hHzjAs5cdd
Сегодня появилась информация, что экс-защитник "Челси" Джон Терри подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона.
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