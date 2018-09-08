20:47 | Футбол — РПЛ

"Спокойно, друзья!" Гостем музея "Спартака" оказался Каррера

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера сегодня посетил клубный музей красно-белых. 

- Спокойно, друзья! - написано в официальном Твиттере "Спартака".

Сегодня появилась информация, что экс-защитник "Челси"  Джон Терри подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона.

Это не фантастика. Терри близок к переходу в "Спартак"! //
Терри в "Спартаке". Плюсы и минусы

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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