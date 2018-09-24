"Спасибо болельщикам, даже если она сломана". Молло показал окровавленную ногу после матча с "Краснодаром"

Завершился заключительный матч восьмого тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Краснодаром" (0:3). Встреча прошла на "Самара Арене" в присутствии 17 198 зрителей.

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после окончания встречи в Инстаграме показал фото поврежденной ноги. Француз появился на поле на 77-й минуте.

- Спасибо вам (по всей видимости, болельщикам. - Прим. "СЭ"), даже если моя нога сломана, - прокомментировал фотографию Молло.

"Крылья Советов" после восьми туров занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Молло провел два матча в нынешнем розыгрыше турнира и не отметился результативными действиями.