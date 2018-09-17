"Спартак" за семь туров забил как один Чалов". Кто оторвется в дерби?

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин иронично оценил результативность "Спартака" в чемпионате России-2018/19. Команда Массимо Карреры забила шесть голов, причем все они стали следствием розыгрыша стандартных положений. Шесть мячей после семи туров также у форварда ЦСКА Федора Чалова, все они забиты с игры.

‏"Спартак" за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв", – написал Соломатин в своем Твиттере (учетная запись не подтверждена, однако сообщения в ней появляются от имени бывшего футболиста армейцев).

В 8-м туре РПЛ в воскресенье, 23 сентября, ЦСКА и "Спартак" впервые сыграют в этом сезоне. Матч на стадионе армейцев начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча чемпионата России ЦСКА – "Спартак".

Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв – Андрей Соломатин (@fcsoloma) 16 сентября 2018 г.

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