"Спартак" в день 45-летия пожелал Аленичеву больших побед

"Спартак" в своем Твиттере поздравил бывшего полузащитника и экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, бывшему игроку и наставнику исполняется 45 лет.

Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед, - говорится в поздравлении столичного клуба.

Напомним, Аленичев выступал за "Спартак" с 1994 по 1998 год, выиграв с командой 4 титула чемпиона России, а также 2 раза завоевал Кубок России. После выступлений за "Рому", "Перуджу" и "Порту", с которым он выиграл Лигу чемпионов, полузащитник вернулся в стан красно-белых, где играл с 2004 по 2006 год. "Спартак" стал последним клубом в его профессиональной карьере.

С 2015 по 2016 год Аленичев занимал пост главного тренера команды. В настоящее время он возглавляет "Енисей", который после 18 туров лидирует в первенстве ФНЛ.