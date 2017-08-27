"Спартак" сыграет в Хабаровске в пять защитников

Главные тренеры "СКА-Хабаровск" и "Спартака" огласили стартовые составы команд на очную встречу 8-го тура чемпионата России. С первых минут москвичи выйдут на поле с пятью защитниками: Андреем Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгием Джикией, Сердаром Таски и Дмитрием Комбаровым.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский, Калинский, Савичев, Дедечко, Христов, Габулов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Федотов, Корян, Гришко, Черевко, Казанков, Никифоров.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Таски, Комбаров, Пашалич, Фернанду, Глушаков, Промес, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.
- Дмитрий Комбаров
- Спартак (футбол)
- СКА-Хабаровск
- Сальваторе Боккетти
- Андрей Ещенко
- Сердар Таски
- Георгий Джикия
waleriy
Опять глушаков с комбаровым-гнать их надо с команды.
10:17
Hummel
Хорошо, что тренеры верять в Селихова! Только бы он не волновался сильно и не привозил.
10:15