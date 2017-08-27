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10:10 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" сыграет в Хабаровске в пять защитников

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Главные тренеры "СКА-Хабаровск" и "Спартака" огласили стартовые составы команд на очную встречу 8-го тура чемпионата России. С первых минут москвичи выйдут на поле с пятью защитниками: Андреем Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгием Джикией, Сердаром Таски и Дмитрием Комбаровым.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский, Калинский, Савичев, Дедечко, Христов, Габулов, Маркович.

Запасные: Криворучко, Федотов, Корян, Гришко, Черевко, Казанков, Никифоров.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Джикия, Таски, Комбаров, Пашалич, Фернанду, Глушаков, Промес, Луиз Адриану.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Петкович, Ананидзе, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Опять глушаков с комбаровым-гнать их надо с команды.

10:17

Hummel

Хорошо, что тренеры верять в Селихова! Только бы он не волновался сильно и не привозил.

10:15