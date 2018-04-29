"Спартак" сравнялся с ЦСКА по гостевым победам

Победа в Перми над "Амкаром" 28-м туре чемпионата стала для "Спартака" 179-й в 401 гостевой встрече в рамках высшего российского дивизиона (+179=118-104, мячи 654-493). По числу выездных успехов красно-белые сравнялись с ЦСКА, который в Санкт-Петербурге поделил очки с "Зенитом" (+179=100-122, мячи 554-432).

Данное равенство сохранится как минимум до начала следующего чемпионата, так как в оставшихся турах и "Спартак" и ЦСКА будут играть исключительно на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, одержавшие наибольшее количество гостевых побед в чемпионате России