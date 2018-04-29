21:58 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" сравнялся с ЦСКА по гостевым победам

Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Спартак" - 0:2. Радость Андрея ЕЩЕНКО после второго гола красно-белых. Фото fc-amkar.org
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Спартак" - 0:2. Радость Андрея ЕЩЕНКО после второго гола красно-белых. Фото fc-amkar.org

Победа в Перми над "Амкаром" 28-м туре чемпионата стала для "Спартака" 179-й в 401 гостевой встрече в рамках высшего российского дивизиона (+179=118-104, мячи 654-493). По числу выездных успехов красно-белые сравнялись с ЦСКА, который в Санкт-Петербурге поделил очки с "Зенитом" (+179=100-122, мячи 554-432).

Данное равенство сохранится как минимум до начала следующего чемпионата, так как в оставшихся турах и "Спартак" и ЦСКА будут играть исключительно на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, одержавшие наибольшее количество гостевых побед в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

О

"Спартак"

401

179

118

104

654-493

476

ЦСКА

401

179

100

122

554-432

451

"Локомотив"

399

164

123

112

526-428

451

"Зенит"

355

144

106

105

514-415

394

"Динамо"

384

127

108

149

453-503

362

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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