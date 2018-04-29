"Спартак" сравнялся с ЦСКА по гостевым победам

Победа в Перми над "Амкаром" 28-м туре чемпионата стала для "Спартака" 179-й в 401 гостевой встрече в рамках высшего российского дивизиона (+179=118-104, мячи 654-493). По числу выездных успехов красно-белые сравнялись с ЦСКА, который в Санкт-Петербурге поделил очки с "Зенитом" (+179=100-122, мячи 554-432).
Данное равенство сохранится как минимум до начала следующего чемпионата, так как в оставшихся турах и "Спартак" и ЦСКА будут играть исключительно на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, одержавшие наибольшее количество гостевых побед в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
"Спартак"
|
401
|
118
|
104
|
654-493
|
476
|
ЦСКА
|
401
|
179
|
100
|
122
|
554-432
|
451
|
"Локомотив"
|
399
|
164
|
123
|
112
|
526-428
|
451
|
"Зенит"
|
355
|
144
|
106
|
105
|
514-415
|
394
|
"Динамо"
|
384
|
127
|
108
|
149
|
453-503
|
362