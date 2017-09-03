"Спартак" поздравил Родионова с юбилеем

"Спартак" поздравил генерального диретора клуба Сергея Родионова с 55-летием. Он выступал за красно-белых с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год. На счету Родионова множество титулов и рекордов. Он стал пятикратным чемпионом страны и обладателем Кубка России, неоднократно входил в число лучших игроков чемпионата, стал лучшим бомбардиром сезона-1989.

Всего провел за "Спартак" 384 матча и забил 153 гола. Это второй результат в истории клуба.