"Спартак" поздравил Родионова с юбилеем

"Спартак" поздравил генерального диретора клуба Сергея Родионова с 55-летием. Он выступал за красно-белых с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год. На счету Родионова множество титулов и рекордов. Он стал пятикратным чемпионом страны и обладателем Кубка России, неоднократно входил в число лучших игроков чемпионата, стал лучшим бомбардиром сезона-1989.
Всего провел за "Спартак" 384 матча и забил 153 гола. Это второй результат в истории клуба.
Генеральному директору "Спартака",члену совета директоров клуба исполняется 55 лет. С днем рождения, Сергей Юрьевич! https://t.co/kXDOP2s9HR pic.twitter.com/7NFakBi1B8– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 сентября 2017 г.