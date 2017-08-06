22:55 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - первый действующий чемпион России, пропустивший 5 голов за матч

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"Спартак" стал первым клубом в истории чемпионатов России, который в статусе действующего чемпиона пропустил 5 голов. Красно-белые уступили "Зениту" в матче 4-го тура премьер-лиги - 1:5. 

В 1992 году ЦСКА проиграл на выезде "Океану" (2:5), но армейцы на тот момент играли в статусе чемпионов СССР.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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old grumbler

Какая радость для сектантов они хоть в чем то первые хотя быть первыми в этом достижении слава сомнительная но для сектантов покатит большего то ждать не приходится.

01:29

Николай.Н

Позор дутому чемпиону.Кто напомнит когда последний раз действующий чемпион так низко опускался в турнирной таблице? Интересно как бы кукарекала наша пресса если б все было на оборот? А здесь все нормально,,"чемпион" московский на 10 месте.

00:18

fedor pavlovitsh

Помнится один из специалистов из-за своего языка газету съел.

23:38 6 августа

fedor pavlovitsh

Я говорил будет крупный счет от Зенита. Так и случилось. А куда специалист по российскому футболу Рейнгольд делся?! Где его комментарии?! А то говорит: ... "Спартак Зенит порвет....".

23:22 6 августа

Duckhunter68

Им, крючкохвостым, ещё и Динамо в последнем туре трёху ввалит, в качестве окончательного ускорения для полёта в пердив!!!

23:17 6 августа

Тихая ночь

...ну вот, Спартак опять первый...(((

23:11 6 августа

itiv

Просто Каррера торопился на суперкубок Англии и все!!!

23:08 6 августа

Левша

Вот такой вот чемпион,впервые за последние 16 лет.Ждём новых "рекордов" в ЛЧ.

23:06 6 августа

майор99

Начало положено. Кто там еще "пятерку" чемпиону вложит?

23:05 6 августа