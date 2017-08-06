"Спартак" - первый действующий чемпион России, пропустивший 5 голов за матч

"Спартак" стал первым клубом в истории чемпионатов России, который в статусе действующего чемпиона пропустил 5 голов. Красно-белые уступили "Зениту" в матче 4-го тура премьер-лиги - 1:5.
В 1992 году ЦСКА проиграл на выезде "Океану" (2:5), но армейцы на тот момент играли в статусе чемпионов СССР.
old grumbler
Какая радость для сектантов они хоть в чем то первые хотя быть первыми в этом достижении слава сомнительная но для сектантов покатит большего то ждать не приходится.
01:29
Николай.Н
Позор дутому чемпиону.Кто напомнит когда последний раз действующий чемпион так низко опускался в турнирной таблице? Интересно как бы кукарекала наша пресса если б все было на оборот? А здесь все нормально,,"чемпион" московский на 10 месте.
00:18
fedor pavlovitsh
Помнится один из специалистов из-за своего языка газету съел.
23:38 6 августа
fedor pavlovitsh
Я говорил будет крупный счет от Зенита. Так и случилось. А куда специалист по российскому футболу Рейнгольд делся?! Где его комментарии?! А то говорит: ... "Спартак Зенит порвет....".
23:22 6 августа
Duckhunter68
Им, крючкохвостым, ещё и Динамо в последнем туре трёху ввалит, в качестве окончательного ускорения для полёта в пердив!!!
23:17 6 августа
Тихая ночь
...ну вот, Спартак опять первый...(((
23:11 6 августа
itiv
Просто Каррера торопился на суперкубок Англии и все!!!
23:08 6 августа
Левша
Вот такой вот чемпион,впервые за последние 16 лет.Ждём новых "рекордов" в ЛЧ.
23:06 6 августа
майор99
Начало положено. Кто там еще "пятерку" чемпиону вложит?
23:05 6 августа