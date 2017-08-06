"Спартак" - первый действующий чемпион России, пропустивший 5 голов за матч

"Спартак" стал первым клубом в истории чемпионатов России, который в статусе действующего чемпиона пропустил 5 голов. Красно-белые уступили "Зениту" в матче 4-го тура премьер-лиги - 1:5.

В 1992 году ЦСКА проиграл на выезде "Океану" (2:5), но армейцы на тот момент играли в статусе чемпионов СССР.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"