"Спартак" опроверг информацию о переходе Луиза Адриану в "Галатасарай"

На официальном сайте "Спартака" появилось сообщение по поводу новости о возможном переходе форварда Луиза Адриану в "Галатасарай". В нем отмечается, что информация не соответствует действительности.

- Сегодня турецкая пресса распространила информацию, согласно которой нападающий "Спартака" Луиз Адриану близок к переходу в "Галатасарай" и якобы даже согласовал со стамбульским клубом условия личного контракта. Российские СМИ эту новость оперативно растиражировали, однако действительности она не соответствует, - говорится в сообщении. - Отметим, что действующее соглашение бразильского форварда с красно-белыми не истекает по окончании нынешнего сезона, и вести переговоры с ним другие клубы попросту не имеют права согласно существующим регламентным нормам. Представители "Галатасарая" в "Спартак" по вопросу приобретения Луиза Адриану также не обращались. Наш клуб ни с кем переговоров о переходе форварда не ведет. Добавим: нападающий неоднократно заявлял, что красно-белый клуб стал для него семьей и что в Москве ему комфортно. Еще раз призываем болельщиков "Спартака" не верить слухам, которых в зимний перерыв становится особенно много.

Напомним, что экс-игрок "Шахтера" и "Милана" перешел в "Спартак" в 2017 году. На его счету 31-летнего футболиста 63 матча за красно-белых, в которых он забил 21 мяч.

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