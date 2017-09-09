"Спартак" не стал общаться с прессой. И вот почему

После матча 9-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" (1:0) в микст-зону из представителей красно-белых вышел только директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Он заявил, что игроки не будут общаться с журналистами за то, что те "списали команду со счетов".

- Я вижу, что какая-то обида на журналистов, - сказал Трахтенберг.

- То есть все ушли?

- Нет, не все ребята ушли. Остались два водителя.

А вот интервью не будет. "Потому что все футболисты очень обижены на вас за то, что вы списали команду со счетов", - говорит Трахтенберг. pic.twitter.com/vjHYBl3a3s – Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"