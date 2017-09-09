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22:18 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" не стал общаться с прессой. И вот почему

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После матча 9-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" (1:0) в микст-зону из представителей красно-белых вышел только директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Он заявил, что игроки не будут общаться с журналистами за то, что те "списали команду со счетов".

- Я вижу, что какая-то обида на журналистов, - сказал Трахтенберг.

- То есть все ушли?

- Нет, не все ребята ушли. Остались два водителя.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kot, kotoryi

:-) Водителей на поле! Вот на что Антошка намекал!

22:24