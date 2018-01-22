"Спартак" начал 2018-й с двух поражений

"Спартак" в товарищеском матче уступил "Астане" (2:3). В составе красно-белых отличились Квинси Промес (с пенальти при счете 0:3) и Педро Роша.
Для команды Массимо Карреры это второе поражение в 2018 году. В четверг красно-белые уступили "Шанхай Шанган" (0:1) – в этой встрече защитник Георгий Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2018.
Сегодняшней встречей "Спартак" завершил первый зимний сбор в ОАЭ, второй пройдет с 25 января по 7 февраля в Марбелье.
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) – "Астана" (Казахстан) – 2:3 (0:2)
Голы: Станоевич, 19 (0:1). Томасов, 32 (0:2). Деспотович, 74 (0:3). Промес, 79 - с пенальти (1:3). Педро Роша, 89 (2:3).
"Спартак": Ребров (Максименко, 57), Ещенко (Рассказов, 65), Кутепов, Боккетти (Петкович, 46), Комбаров, Мельгарехо (Самедов, 46), Фернанду (Пашалич, 46), Глушаков (Педро Роша, 65), Попов (Зобнин, 46), Промес (Бакаев, 81), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
"Астана": Ерич (Павлов, 46), Бейсебеков (Шитов, 46), Постников (Логвиненко, 46), Аничич (Малый, 46), Зайнутдинов (Шомко, 46), Твумаси (Томасов, 23), Маевский (Кляйнхайслер, 46), Станоевич (Граховац, 46), Мужиков (Перцух, 46), Муртазаев (Деспотович, 46), Кабананга (Щеткин, 46).
К.Б.Ын
Забавно, когда две жертвы ЕГЭ меряют ай-кью )))
17:57
Millwall82
ЗЮК~, ну так и у в вашем стане полно неадекватов, наверное больше чем у кого-либо.
17:53
ЗЮК~
Millwall82,просто ваши слишком примитивны в области комментариев.ЫЫЫ 7-0,ыыы проиграли казахам,ыыы шоколадка.Всякие гаттузы делают вам антирекламу,ибо не хватает ума на что-то большее,креме вышеприведённых фраз.
16:57
Мишико5
Кабананга - в шерифе играл же?
16:46
Бу-га-га!
Как ба бабаи не помешали Спартаку одержать победу в трёх турнирах...
16:02
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Казахские пастухи натянули Шпортальке-07! Атлеты из Бильбао поросей просто раздавят. Факт.
15:29
pahom-17
бакланов будем по весне считать..
15:22
Бу-га-га!
Новоуепинни____ 0,7 имхо.
15:20
Новоуепинни
У спартаковцев ай-кью 70
15:17
Рюрик 09
РусскийФракиец ____ Вы не совсем правы - просто кроме как за Спартаком и Зенитом больше ни за кем следить нельзя. О других крайне редко и бегущей строкой.))))) А 32 комента товарищескому матчу, действительно многовато.
15:15
super_bear
Спартак 07 оптимистично начинает сборы ))
15:13
Millwall82
kingoffam, а это стоит спросить у болел Спартака, зачем смотрите Зенит и почему так бомбит на Зенит даже в ЕК.
15:12
Millwall82
ЗЮК~, посмотри вон как малолетки на спортсру развлекаются, болельщики Зенита на ветках Спартака, болельщики Спартака на ветках Зенита, барсоглоры vs реалоглоров.
15:10
kingoffam
2Millwall82 А что такое "Зинит" и почему мы должны его знать?Спартак-чемпион России,Локо-обладатель кубка.А Зинит? Не,не знаю...
15:10
ЗЮК~
Millwall82,я ж не против.Это забавно,что болельщики следят за чужой командой больше,чем за своей.А по "7-0" можно ставить диагноз умственному развитию.
15:01
Millwall82
ФракРоссийский, боюсь матчи Зенита собирают самые большие рейтинги в стране) Ибо смотрят аще все кто футболом интересуется) ваши же знают точно когда Зенит пробил пенальти и почему он "левый" и почему за игровой фол футболисту не показана прямая красная)
14:57
К.Б.Ын
Только немытый мозг может обсуждать выставочные и товарищеские матчи. В медицине это называется просто : лечить не имеет смысла !)
14:56
РусскийФракиец
Воистину многие здесь больны безнадёжно)) Они радуются даже поражению Спартака на сборе!)) Я не могу с этих идиотов!)) Они следят за Спартаком больше чем за своими командами!)) И кто то будет мне рассказывать что эти хомосапиенсы не больны на голову?!)) Нездоровые вам не стыдно?!))
14:51
Ulan3
Кошмар, кошмарный! Каррера - чемодан-вокзал-Турин)))))))))) А если серьезно, слишком много информации о товарищеском матче: и "перед матчем" и трансляция, и обзор... Других новостей нет? Написали счет - и хватит. Если конечно не поломали кого-нибудь, как в прошлый раз (тьфу-тьфу-тьфу).
14:50
инженер1958
Тушинские без своего безумного прессинга, без помощи арбитров РФПЛ даже казахов обыграть не могут!?
14:40
Millwall82
ЗЮК~, да не переживай ты так, легкий троллинг и только.
14:36
Бу-га-га!
Без РФСного дедушки даже ничейку с уйгурами зацепить не в силах.))) Днари ©)))
14:35
Бармалей3000
Товарняки пошли!!! С Реалом выиграли бы!!!
14:34
serzheo
Победной поступью - к трем чашкам в сезоне.
14:33
kaduly
Нагнули хрюкишей.
14:27
Mad Butcher
Очередные бомжеистерики
14:25
ЗЮК~
Каловые массы с берегов Невы негодуют.Ведь не свои же договорняки и тухляки обсуждать.
14:23
Новоуепинни
Все что меньше 0:7 - это значит победа Спартака. Так по-честному
14:13
rotor23
Нольседьмые решают!))))
14:12
Новоуепинни
Главное что не 7:0. Поэтому спартак победил
14:11