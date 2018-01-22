"Спартак" начал 2018-й с двух поражений

Сегодня. Дубай. "Спартак" - "Астана" - 2:3. Красно-белые потерпели второе поражение в 2018 году. Фото ФК "Спартак", twitter.com/fcsm_official

"Спартак" в товарищеском матче уступил "Астане" (2:3). В составе красно-белых отличились Квинси Промес (с пенальти при счете 0:3) и Педро Роша.

Для команды Массимо Карреры это второе поражение в 2018 году. В четверг красно-белые уступили "Шанхай Шанган" (0:1) – в этой встрече защитник Георгий Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2018.

Сегодняшней встречей "Спартак" завершил первый зимний сбор в ОАЭ, второй пройдет с 25 января по 7 февраля в Марбелье.

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Астана" (Казахстан) – 2:3 (0:2)

Голы: Станоевич, 19 (0:1). Томасов, 32 (0:2). Деспотович, 74 (0:3). Промес, 79 - с пенальти (1:3). Педро Роша, 89 (2:3).

"Спартак": Ребров (Максименко, 57), Ещенко (Рассказов, 65), Кутепов, Боккетти (Петкович, 46), Комбаров, Мельгарехо (Самедов, 46), Фернанду (Пашалич, 46), Глушаков (Педро Роша, 65), Попов (Зобнин, 46), Промес (Бакаев, 81), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).

"Астана": Ерич (Павлов, 46), Бейсебеков (Шитов, 46), Постников (Логвиненко, 46), Аничич (Малый, 46), Зайнутдинов (Шомко, 46), Твумаси (Томасов, 23), Маевский (Кляйнхайслер, 46), Станоевич (Граховац, 46), Мужиков (Перцух, 46), Муртазаев (Деспотович, 46), Кабананга (Щеткин, 46).