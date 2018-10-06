"Спартак" горячо встретили в Красноярске. Видео

"Спартак" прилетел в Красноярск, где завтра состоится матч 10-го тура РПЛ против "Енисея". Многочисленные болельщики красно-белых тепло поприветствовали команду.

"Спартак" после девяти туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

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