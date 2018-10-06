"Спартак" горячо встретили в Красноярске. Видео

"Спартак" прилетел в Красноярск, где завтра состоится матч 10-го тура РПЛ против "Енисея". Многочисленные болельщики красно-белых тепло поприветствовали команду.
🛬 Прилетели в Красноярск.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 октября 2018 г.
🔥 Спасибо нашим болельщикам за теплый прием! 🔴⚪️🔝#ЕнисейСпартак #НаКрасноярск pic.twitter.com/XYFHi9cKMs
В городе уже жарко 😱. Приехал #Спартак! 🔥🔥🔥#ЕнисейСпартак #НаКрасноярск pic.twitter.com/rTv5M45sNL– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 октября 2018 г.
✈️ В самолете футболисты время не теряют: многие увлеклись чтением автобиографии легенды #Спартак’а Олега Романцева. #ЕнисейСпартак #НаКрасноярск pic.twitter.com/kx5FANqXGa– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 октября 2018 г.
"Спартак" после девяти туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.
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