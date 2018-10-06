19:36 | Футбол — РПЛ

"Спартак" горячо встретили в Красноярске. Видео

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"Спартак" прилетел в Красноярск, где завтра состоится матч 10-го тура РПЛ против "Енисея". Многочисленные болельщики красно-белых тепло поприветствовали команду.


 


 

"Спартак" после девяти туров занимает 5-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

Енисей - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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