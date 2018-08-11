"Спартак" – "Анжи": прямая трансляция

Сегодня продолжится программа 3-го тура чемпионата России по футболу. Центральной встречей субботы станет игра "Спартака" и "Анжи". Встреча москвичей и махачкалинцев состоится на "Открытие Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени. Перед матчем у красно-белых в активе четыре очка, у гостей – три.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Спартак" – "Анжи".

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Прямой эфир "Спартак" – "Анжи".