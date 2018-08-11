"Спартак" – "Анжи": арбитр правильно удалил второго игрока гостей

На 68-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" арбитр Кирилл Левников правильно показал Дмитрию Белорукову желтую карточку за фол на Романе Зобнине. Она стала для игрока гостей второй, и ему пришлось покинуть поле.

Первое предупреждение он получил за неспортивное поведение еще до перерыва – что-то сказал судье, когда тот назначил штрафной удар вблизи штрафной площади "Анжи". Белоруков сказал Левникову несколько слов и после удаления. Часть из них можно было прочитать по губам защитника. Интересно, будут ли все они в полном объеме отмечены в рапорте. (Александр БОБРОВ)

"Спартак" – "Анжи": арбитр правильно удалил игрока гостей