"Спартак" - "Ахмат". Почему Глушаков не в стартовом составе? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матч 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" подчеркнул, то непопадание капитана команды Дениса Глушакова в стартовый состав не связано с его неудачной игрой в Кубке России против "Тосно" (1:1, пенальти - 4:5). В полуфинале турнира хавбек не реализовал голевой момент в концовке дополнительного времени, а затем не забил последний послематчевый пенальти своей команды.

- Мы играли два сложных матча, один из них был 120 минут, кому-то надо отдохнуть, - сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол".

- Боккетти и Таски давно не играли вместе. Нет ли в этом определенного риска?

- Нет, это не риск. Они два профессионала, которые вместе тренируются. Они умеют играть в футбол.

- В какой форме находится Зе Луиш? Сегодня он в стартовом составе.

- Он в хорошей форме, иначе бы сегодня не играл.

- Глушаков в запасе. С чем, по-вашему, связан спад одного из лучших игроков прошлого сезона?

- Сегодня он не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти, просто я сделал такой выбор.

Матч "Спартак" - "Ахмат" стартует в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу