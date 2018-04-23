"Спартак" - "Ахмат". Ледяхов верил, что грозненцы не упустят победу

И.о. главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов после победы над "Спартаком" (3:1) в 27-м туре чемпионата России подчеркнул, что его команде удалось выполнить план на игру.

- Мы планировали внимательно сыграть в обороне и по возможности контратаковать, - сказал Ледяхов в эфире канала "Наш футбол". - Получилось, особенно в первом тайме. Мы неплохо защищались, перекрывали зоны. Вышли два-три раза в контратаку и забили два гола.

Знаем, что крайние защитники "Спартака" высоко выходят, за их спиной образуются зоны, мы планировали использовать их. И Митришев, и Бериша - быстрые футболисты. Получилось.

- Когда счет стал 3:1, не было беспокойства, что "Ахмат" потерял управление игрой?

- Это нормально, команда, проигрывающая 1:3, будет пытаться забить еще один гол. Времени оставалось мало, ребята горели результату, они бы не отдали победу.

- Родолфу заменили из-за травмы?

- Да, у него с ногой проблемы.

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