"Спартак" - "Ахмат": Глушаков - в запасе красно-белых, Боккетти и Таски впервые сыграют вместе после 0:7 от "Ливерпуля"

Названы составы на заключительный матч 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Полузащитник Денис Глушаков во второй раз подряд включен в число запасных столичного клуба. Также отметим, что пара центральных защитников Сальваторе Боккетти – Сердар Таски не играли вместе с матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Зобнин – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Максимович, Глушаков, З. Бакаев, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Педро Роша.

"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Родолфо, Швец – Митришев, Исмаэл, Бериша – Балай. Запасные: Шепляков, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Бацуев, Роши, Раванелли, Ахъядов, Мбенг, Умаев, Лео Жаба.

Матч "Спартак" – "Ахмат" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.