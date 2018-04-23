18:23 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" - "Ахмат": Глушаков - в запасе красно-белых, Боккетти и Таски впервые сыграют вместе после 0:7 от "Ливерпуля"

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Названы составы на заключительный матч 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Полузащитник Денис Глушаков во второй раз подряд включен в число запасных столичного клуба. Также отметим, что пара центральных защитников Сальваторе БоккеттиСердар Таски не играли вместе с матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Зобнин – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Максимович, Глушаков, З. Бакаев, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Педро Роша.

"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Родолфо, Швец – Митришев, Исмаэл, Бериша – Балай. Запасные: Шепляков, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Бацуев, Роши, Раванелли, Ахъядов, Мбенг, Умаев, Лео Жаба.

Матч "Спартак" – "Ахмат" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Спартак М – Ахмат

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Знаток1964

Сегодня, что то похожее на 0-7 будет.

20:22

kiborg55

А чего в запасе ? Опохмелиться не успел ?

19:02

bvb1987

дношаков и остальные днари в запасе)

18:53

waleriy

Самедов что делает в команде? А глушакова оставить на скамейке, до конца чемпионата.

18:46

Непорочный как ТИ

Спартак победит! А бамжи пусть вернут деньги бабушкам, которые на дзюбе с шатовым наварили

18:46

баламошка

Салаха сегодня не будет, можно рискнуть)

18:43

passerby

Этот итальянский "чайник" продолжает свои тупые эксперименты, но выпустить Тимофеева ума не хватает...

18:39

alex-ls

никак не хочет Тимофеева ставить

18:35

tvorog8088

Карера понял что заигрался в перестановки, решил откатить, думаю победа будет.

18:31

Jean4

Нормально так, центр обороны сменил полностью.

18:31

shpasic

МУЖИК!

18:27

tvorog8088

Ставка на опыт.

18:26

Cergalex

СПАРТАК ПРОИГРАЕТ НА 100%! Потому что я этого очень хочу!

18:26

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