"Спартак" - "Ахмат": Глушаков - в запасе красно-белых, Боккетти и Таски впервые сыграют вместе после 0:7 от "Ливерпуля"

Названы составы на заключительный матч 27-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом". Полузащитник Денис Глушаков во второй раз подряд включен в число запасных столичного клуба. Также отметим, что пара центральных защитников Сальваторе Боккетти – Сердар Таски не играли вместе с матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).
"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Зобнин – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Максимович, Глушаков, З. Бакаев, Ханни, Тимофеев, Пашалич, Педро Роша.
"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади – Родолфо, Швец – Митришев, Исмаэл, Бериша – Балай. Запасные: Шепляков, Плиев, Кацаев, Гиголаев, Бацуев, Роши, Раванелли, Ахъядов, Мбенг, Умаев, Лео Жаба.
Матч "Спартак" – "Ахмат" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Знаток1964
Сегодня, что то похожее на 0-7 будет.
20:22
kiborg55
А чего в запасе ? Опохмелиться не успел ?
19:02
bvb1987
дношаков и остальные днари в запасе)
18:53
waleriy
Самедов что делает в команде? А глушакова оставить на скамейке, до конца чемпионата.
18:46
Непорочный как ТИ
Спартак победит! А бамжи пусть вернут деньги бабушкам, которые на дзюбе с шатовым наварили
18:46
баламошка
Салаха сегодня не будет, можно рискнуть)
18:43
passerby
Этот итальянский "чайник" продолжает свои тупые эксперименты, но выпустить Тимофеева ума не хватает...
18:39
alex-ls
никак не хочет Тимофеева ставить
18:35
tvorog8088
Карера понял что заигрался в перестановки, решил откатить, думаю победа будет.
18:31
Jean4
Нормально так, центр обороны сменил полностью.
18:31
shpasic
МУЖИК!
18:27
tvorog8088
Ставка на опыт.
18:26
Cergalex
СПАРТАК ПРОИГРАЕТ НА 100%! Потому что я этого очень хочу!
18:26