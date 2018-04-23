"Спартак" – "Ахмат": домашнее поражение красно-белых

"Спартак" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России проиграл "Ахмату" (1:3). В составе гостей отличились Магомед Митришев, Исмаэл и Бернард Бериша, у красно-белых гол на счету Луиз Адриану.
Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар" (47).
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 1:3 (0:2)
Голы: Митришев, 11 (0:1). Исмаэл, 23 (0:2). Бериша, 50 (0:3). Луиз Адриану, 86 (1:3).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Максимович, 46), Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Фернанду, Зобнин, Луиз Адриану, Промес (Педро Роша, 68), Зе Луиш.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша, Родолфу (Плиев, 69), Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенг, 77).
Предупреждения: Боккетти, 29. Луиз Адриану, 39. Анхель, 39. Уциев, 64. Плиев, 69.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).
23 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
- Ахмат (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Луиз Адриану
- Магомед Митришев
- Массимо Каррера
- Бернард Бериша
blue-white!
Митюха, ты где?
21:31
StBand
Ура, ура, ура! Прекрасная игра! )))))))))))))))))))))))))))))
21:31
Berkut-7
Опять ГЛУШАКОВ виноват?!!! В том что у Спартака игры НЕТУ вообще , его все возят от Севильи с Ливерпулем до Тосно с Ахматом , я же говорил при счёте 5-1 с Севильей, Севилья просто уничтожила по контрою мяча и пассам Спартак , потом в Севилья дома так же вновь уничтожила Спартак по игре и спокойно в реализовав то, что в Москве не получилось......в общем Самедов с Пашаличем на выход с вещами , и Спартаку нужны защитники , 2 атакующих хавбека и один нападающий ибо Зе ЛУиш травмируется или часто не в форме после травм , а Луис Адриану один тащить весь сезон не способен из-за возраста и плюс травмы тоже.
21:31
igogohruhru
Следующие игры с Амкаром, Ростовом и Динамо. Волнуюсь за Спартак.
21:30
genas
Селихова перехвалили
21:30
AlexCS4
Судья сломал всю игру: в третьем тайме Спартак обязательно бы дожал Ахмат
21:30
Tribunal ZE
Каррера великий, Глушаков великий и все снова в Величии Спартака, завеличились так что уже выиграть не могут)))
21:30
genas
что то внутри команды не так идёт
21:29
Лёгкий ветер
В обороне - решето, а в атаке - скука.
21:29
Динамо Клин
Доброво отпетрушили поросей!
21:29
маленький пони
в конце 2х черномазых надо было удалять и не раз у народников. но судья явно пожалел, подумал что сочтут за расизм. ну и так вечер оказался приятным и весьма не томным.))
21:29
Millwall82
Что такое для Федуна 8 млн евро? В ресторан пару раз мишленовский сходить с банкетом.
21:28
Tribunal ZE
Ну да, Спартак сам всё просрал, а соперники просто наблюдали))))
21:28
SIZ170
самогонщик рад что не участвовал в это действе
21:28
dv2205
Это просто праздник какой-то...---- где фото из раздевалки?
21:28
Митяй Антибомж
Каррера, спасибо за прошлый сезон и давай, до свиданья.
21:28
rusfed 2.0
Полуочко получило Полуразгром
21:28
IVANRBW
Промеса закрыли и все.....Играть в бей-беги долго не смогли.Одни понты дешевые.
21:28
Митяй Антибомж
Пидорасы.
21:27
blue-white!
Сегодня просто праздник какой-то!))
21:27
Tribunal ZE
Ну что, снова кричать будем что Спартак снова стал Великим?
21:27
Alexsei36
спартак сам все просрал, победи урал и ахмат от локо отставали бы на 1 очко, а у локо впереди игры с краснодаром и зенитом, был огромный шанс стать первыми. Но при такой игре могут обойти и зенит и краснодар, то что цска будет выше я уже не сомневаюсь.
21:27
Millwall82
Возьмите Дзюбу. Всего 8 млн евро. Все равно лучше вашей обезьяны из Кабо-Верде. Да и свой же.
21:27
эстонский армеец
Спархряку только Лига Европы - большего нельзя даже подумать!))
21:27
Valdemarson
Это просто праздник какой-то...
21:27
glass99
Гинер всех купил, однозначно)))))))))
21:27
sergant89
У-га-га-га! Вчера после ничьи ЛОКО сектанты уже "обыграли" Ахмат и всех остальных оставшихся соперников тоже и становились шимпиньонами. На прошлой неделе она также "выиграли" кубок.
21:27
titan2313
За неделю всё просрали!
21:27
Besedin Dmitry
"Это просто праздник какой-то!!!
21:27
Slim Taller
Бериша и подельники отобрали очки у Спартака:) Жаль,один в концовке пропустили.
21:27