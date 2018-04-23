21:22 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" – "Ахмат": домашнее поражение красно-белых

"Спартак" практически лишился шансов на чемпионство. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
"Спартак" практически лишился шансов на чемпионство. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Спартак" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России проиграл "Ахмату" (1:3). В составе гостей отличились Магомед Митришев, Исмаэл и Бернард Бериша, у красно-белых гол на счету Луиз Адриану.

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар" (47).

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: Митришев, 11 (0:1). Исмаэл, 23 (0:2). Бериша, 50 (0:3). Луиз Адриану, 86 (1:3).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Максимович, 46), Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Фернанду, Зобнин, Луиз Адриану, Промес (Педро Роша, 68), Зе Луиш.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша, Родолфу (Плиев, 69), Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенг, 77).

Предупреждения: Боккетти, 29. Луиз Адриану, 39. Анхель, 39. Уциев, 64. Плиев, 69.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

23 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Спартак М - Ахмат

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (51)
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blue-white!

Митюха, ты где?

21:31

StBand

Ура, ура, ура! Прекрасная игра! )))))))))))))))))))))))))))))

21:31

Berkut-7

Опять ГЛУШАКОВ виноват?!!! В том что у Спартака игры НЕТУ вообще , его все возят от Севильи с Ливерпулем до Тосно с Ахматом , я же говорил при счёте 5-1 с Севильей, Севилья просто уничтожила по контрою мяча и пассам Спартак , потом в Севилья дома так же вновь уничтожила Спартак по игре и спокойно в реализовав то, что в Москве не получилось......в общем Самедов с Пашаличем на выход с вещами , и Спартаку нужны защитники , 2 атакующих хавбека и один нападающий ибо Зе ЛУиш травмируется или часто не в форме после травм , а Луис Адриану один тащить весь сезон не способен из-за возраста и плюс травмы тоже.

21:31

igogohruhru

Следующие игры с Амкаром, Ростовом и Динамо. Волнуюсь за Спартак.

21:30

genas

Селихова перехвалили

21:30

AlexCS4

Судья сломал всю игру: в третьем тайме Спартак обязательно бы дожал Ахмат

21:30

Tribunal ZE

Каррера великий, Глушаков великий и все снова в Величии Спартака, завеличились так что уже выиграть не могут)))

21:30

genas

что то внутри команды не так идёт

21:29

Лёгкий ветер

В обороне - решето, а в атаке - скука.

21:29

Динамо Клин

Доброво отпетрушили поросей!

21:29

маленький пони

в конце 2х черномазых надо было удалять и не раз у народников. но судья явно пожалел, подумал что сочтут за расизм. ну и так вечер оказался приятным и весьма не томным.))

21:29

Millwall82

Что такое для Федуна 8 млн евро? В ресторан пару раз мишленовский сходить с банкетом.

21:28

Tribunal ZE

Ну да, Спартак сам всё просрал, а соперники просто наблюдали))))

21:28

SIZ170

самогонщик рад что не участвовал в это действе

21:28

dv2205

Это просто праздник какой-то...---- где фото из раздевалки?

21:28

Митяй Антибомж

Каррера, спасибо за прошлый сезон и давай, до свиданья.

21:28

rusfed 2.0

Полуочко получило Полуразгром

21:28

IVANRBW

Промеса закрыли и все.....Играть в бей-беги долго не смогли.Одни понты дешевые.

21:28

Митяй Антибомж

Пидорасы.

21:27

blue-white!

Сегодня просто праздник какой-то!))

21:27

Tribunal ZE

Ну что, снова кричать будем что Спартак снова стал Великим?

21:27

Alexsei36

спартак сам все просрал, победи урал и ахмат от локо отставали бы на 1 очко, а у локо впереди игры с краснодаром и зенитом, был огромный шанс стать первыми. Но при такой игре могут обойти и зенит и краснодар, то что цска будет выше я уже не сомневаюсь.

21:27

Millwall82

Возьмите Дзюбу. Всего 8 млн евро. Все равно лучше вашей обезьяны из Кабо-Верде. Да и свой же.

21:27

эстонский армеец

Спархряку только Лига Европы - большего нельзя даже подумать!))

21:27

Valdemarson

Это просто праздник какой-то...

21:27

glass99

Гинер всех купил, однозначно)))))))))

21:27

sergant89

У-га-га-га! Вчера после ничьи ЛОКО сектанты уже "обыграли" Ахмат и всех остальных оставшихся соперников тоже и становились шимпиньонами. На прошлой неделе она также "выиграли" кубок.

21:27

titan2313

За неделю всё просрали!

21:27

Besedin Dmitry

"Это просто праздник какой-то!!!

21:27

Slim Taller

Бериша и подельники отобрали очки у Спартака:) Жаль,один в концовке пропустили.

21:27

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