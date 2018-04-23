"Спартак" – "Ахмат": домашнее поражение красно-белых

"Спартак" на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России проиграл "Ахмату" (1:3). В составе гостей отличились Магомед Митришев, Исмаэл и Бернард Бериша, у красно-белых гол на счету Луиз Адриану.

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар" (47).

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: Митришев, 11 (0:1). Исмаэл, 23 (0:2). Бериша, 50 (0:3). Луиз Адриану, 86 (1:3).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Максимович, 46), Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Фернанду, Зобнин, Луиз Адриану, Промес (Педро Роша, 68), Зе Луиш.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша, Родолфу (Плиев, 69), Швец, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Балай (Мбенг, 77).

Предупреждения: Боккетти, 29. Луиз Адриану, 39. Анхель, 39. Уциев, 64. Плиев, 69.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

23 апреля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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