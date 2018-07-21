Спаллетти назвал Семака лучшим тренером мира

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти уверен, что "Зенит" добьется успеха под руководством Сергея Семака. Итальянский специалист дал короткий комментарий пресс-службе своего бывшего клуба перед началом товарищеского матча.

"Где Семак? Лучший тренер в мире! С Семаком все будет в полном порядке", - сказал Спаллетти.

"Где Семак? Лучший тренер в мире! С Семаком все будет в полном порядке". #ИнтерЗенит pic.twitter.com/Ocaqgwtc15 – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 июля 2018 г.

"Интер" и "Зенит" проведут контрольную игру в Пизе, начало - в 21.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Интер" - "Зенит"