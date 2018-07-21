20:28 | Футбол — РФПЛ

Спаллетти назвал Семака лучшим тренером мира


Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти уверен, что "Зенит" добьется успеха под руководством Сергея Семака. Итальянский специалист дал короткий комментарий пресс-службе своего бывшего клуба перед началом товарищеского матча.

"Где Семак? Лучший тренер в мире! С Семаком все будет в полном порядке", - сказал Спаллетти.

"Интер" и "Зенит" проведут контрольную игру в Пизе, начало - в 21.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Интер" - "Зенит"

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