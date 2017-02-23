21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Соломон Кверквелия: "Вера Семина окрыляет меня"

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Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что в ближайшее время приступит к тренировкам в новой команде. Москвичи арендовали грузинского футболиста у "Рубина" до конца текущего сезона.

– "Локомотив" – большой вызов для меня, шаг вперед, – цитирует клубная пресс-служба Кверквелию. – Из разговора с главным тренером Юрием Семиным я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив.

У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против "Локо", и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14801

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