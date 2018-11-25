Софьян Ханни: "Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после победы в матче 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1). 27-летний алжирец отметил, что задача команды – вернуть положительный фон.
– Как вам атмосфера сегодня?
– Мы довольны атмосферой, особенно той, которая царит у нас на тренировках, – заявил Ханни. – Наша цель – вернуть положительный фон.
– Как можете оценить сегодняшнюю встречу?
– Не знаю, насколько хорошо это получилось. Мы страивались делать то, что просил тренер. "Спартак" старался быть идеальным.
– Вы сегодня забили гол. Ваши эмоции?
– Я счастлив, что забил гол. Он помог нам вернуться игру.
– Вы застали все тренерское изменения, который происходили с командой. В чем отличия?
– Мы пытаемся закрыть старую страницу с Массимо Каррерой и открыть новую. Нам важно забыть, что было раньше. (Елена Григорьевская)