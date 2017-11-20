Софийский ЦСКА обвинил хавбека "Урала" Бумаля в попытках сдать матч в Болгарии

Руководство софийского ЦСКА отметило, что не собиралось продлевать контракт с полузащитником Петрюсом Бумалем, ныне выступающим за "Урал", из-за травмы голеностопного сустава. Также клуб обвинил игрока в попытках сдать матч чемпионата Болгарии.

– Бумаль может говорить все, что ему взбредет в голову. Мы до сих пор старались сохранить хорошие отношения с Петрюсом, но мы не можем спокойно реагировать на его несправедливые высказывания в адрес нашей команды. Мы хотим раскрыть подробности его ухода из ЦСКА.

Клуб не хотел продлевать контракт с Петрюсом из-за хронической травмы голеностопного сустава, из-за которой он часто пропускал тренировки и был вынужден часто просить замену по ходу игры.

И если это не устраивает его, то у нас есть доказательства того, что Петрюс контактировал с различными игроками разных клубов по поводу результатов в некоторых важных матчей для нашего клуба. Оценивайте его высказывания так, как вам заблагорассудится, но мы были крайне разочарованы его действиями. Именно это и повлияло на наше решение не возобновлять с ним контракт, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, что Бумаль выступал за ЦСКА с 2016 по 2017 год. В "Урал" камерунец перешел в августе 2017 года на правах свободного агента.

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