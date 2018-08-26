Смолов забил первый гол за "Локомотив". И эмоционально его отпраздновал

Федор Смолов забил первый гол в составе "Локомотива" в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги с "Анжи".

Экс-футболист "Краснодара" удвоил преимущество хозяев. Он отличился на 73-й минуте после передачи Гжегожа Крыховяка​.

Поляк выполнил перевод из центра поля, Смолов оторвался от линии офсайда, обработал мяч, ворвался в штрафную и перекинул вратаря Юрия Дюпина.

Форвард эмоционально отпраздновал гол: рванул к одной из трибун, сел на газон и изобразил что-то похожее на игру на компьютерной приставке, а потом схватился за лицо и упал на спину.

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча